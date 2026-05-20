Ausblick: Workday legt Quartalsergebnis vor

Workday wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

38 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Workday in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 2,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,49 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at