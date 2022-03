AUTO1-Aktie gerät dennoch kräftig unter Druck: AUTO1 mit Umsatzsprung

Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen, das jüngst in den SDAX abgestiegen ist, ein weiteres Wachstum in Aussicht. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs könne man noch nicht einschätzen.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 1,6 Milliarden Euro. Das Rohergebnis legte um 56 Prozent auf 129 Millionen Euro zu. Der bereinigte EBITDA-Verlust vergrößerte sich unterdessen auf 45 von 22 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz um 70 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Der Rohertrag legte um 51 Prozent auf 431 Millionen Euro zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stand ein Verlust von 107 Millionen Euro nach einem Minus von 15 Millionen Euro im Vorjahr zu Buche.

Im laufenden Jahr rechnet AUTO1 mit einem Umsatz von 5,7 bis 6,8 Milliarden Euro. Das Rohergebnis soll 470 bis 580 Millionen Euro erreichen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht das Unternehmen bei minus 3,0 bis minus 2,0 Prozent. Den Absatz im Großhandelssegment (Merchant) sieht AUTO1 bei 580.000 bis 680.000 Fahrzeugen, über Autohero (Retail) bei 70.000 bis 90.000 Fahrzeuge. Damit liegt die Gesamtabsatzprognose bei 650.000 bis 770.000 Einheiten.

Im vergangenen Jahr setzte AUTO1 596.731 Fahrzeuge ab, davon 555.351 im Großhandel und 41.380 über Autohero. Das hatte der Konzern bereits im Januar bekanntgegeben.

In Russland und der Ukraine sei man zwar nur minimal tätig, so das Unternehmen. In einigen der mittel- und osteuropäischen Märkte sei aber ein Anstieg der Volatilität und eine Eintrübung des Konsumklimas zu beobachten. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, um auf weitere Änderungen im Marktumfeld angemessen zu reagieren.

Die in den letzten Monaten arg gebeutelten Titel von AUTO1 schnellen auf XETRA zunächst um 7,66 Prozent hoch auf 12,08 Euro, bevor ein scharfer Richtungswechsel einsetzte und der Anteilsschein in die Verlustzone krachte. Zeitweise zeigen sich die Papiere nun um 16,77 Prozent tiefer bei 9,34 Euro. Die Aktie hat die Anleger in den vergangenen Monaten schon stark enttäuscht: Allein in diesem Jahr ging es im Xetra-Handel bisher um die Hälfte runter, ausgehend vom Ausgabepreis beim Börsengang vor gut einem Jahr sind es rund drei Viertel Kursverlust.

Bei Umsatz und auch beim operativen Verlust im vierten Quartal schnitt AUTO1 zwar deutlich besser ab als gedacht, doch Analysten monierten der Ausblick für das laufende Jahr im Detail. So seien die Verkaufsziele für Autos weniger ambitioniert als zuvor am Markt erwartet, schrieb Analystin Sherri Malek von der kanadischen Bank RBC.

Die Entwicklung des Rohergebnisses - also die erzielten Verkaufserlöse abzüglich des Ankaufpreises - soll sich in den kommenden Quartalen im Privatkundensegment stärker beschleunigen. Im vierten Quartal 2021 erzielte das Unternehmen hier je verkauftem Auto ein Rohergebnis von 418 Euro - deutlich mehr als die 290 Euro aus dem Vorjahreszeitraum.

AUTO1 strebt als stark wachsendes Online-Unternehmen erst 2023 das Erreichen der operativen Gewinnschwelle an. Zum Nettoergebnis machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones/dpa-AFX)