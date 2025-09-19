AUTO1 Aktie
|29,08EUR
|0,34EUR
|1,18%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach dem Besuch von Rücknahme- und Aufbereitungszentren des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Unternehmen habe zwar in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, um die Bruttomarge der Plattform Autohero deutlich zu verbessern und die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Expertin das verbleibende Potenzial für die Bruttomarge möglicherweise unterschätzt ? auch wenn der Zeitrahmen für dessen Realisierung ungewiss sei./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26,48 €
|
Abst. Kursziel*:
13,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,16%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|18.09.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|29,08
|1,18%
