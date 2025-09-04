NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate hob am Donnerstag außerordentlich starke Downlowad-Zahlen der Autohero-App hervor. Die Fahrzeugangebote seien zwar im August zurückgegangen, lägen aber nach dem Sprung im Juli immer noch klar über dem Juni-Niveau. Insgesamt deuteten alle Daten auf eine weiter starke Kundennachfrage bei Autohero hin./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.