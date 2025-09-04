AUTO1 Aktie

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate hob am Donnerstag außerordentlich starke Downlowad-Zahlen der Autohero-App hervor. Die Fahrzeugangebote seien zwar im August zurückgegangen, lägen aber nach dem Sprung im Juli immer noch klar über dem Juni-Niveau. Insgesamt deuteten alle Daten auf eine weiter starke Kundennachfrage bei Autohero hin./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
32,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,38 € 		Abst. Kursziel*:
10,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,01%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

