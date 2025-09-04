AUTO1 Aktie
|26,42EUR
|0,34EUR
|1,30%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate hob am Donnerstag außerordentlich starke Downlowad-Zahlen der Autohero-App hervor. Die Fahrzeugangebote seien zwar im August zurückgegangen, lägen aber nach dem Sprung im Juli immer noch klar über dem Juni-Niveau. Insgesamt deuteten alle Daten auf eine weiter starke Kundennachfrage bei Autohero hin./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
32,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,38 €
|
Abst. Kursziel*:
10,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,01%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
03.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
03.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.09.25
|EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
03.09.25
|EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
02.09.25