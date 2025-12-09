AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|
09.12.2025 13:01:57
AutoZone Inc. Q1 Profit Drops
(RTTNews) - AutoZone Inc. (AZO) released earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $530.82 million, or $31.04 per share. This compares with $564.93 million, or $32.52 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.2% to $4.628 billion from $4.279 billion last year.
AutoZone Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $530.82 Mln. vs. $564.93 Mln. last year. -EPS: $31.04 vs. $32.52 last year. -Revenue: $4.628 Bln vs. $4.279 Bln last year.
