EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AXA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AXA-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AXA-Anteile an diesem Tag 33,67 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AXA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,700 AXA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,24 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 165,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AXA eine Börsenbewertung in Höhe von 81,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at