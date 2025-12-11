AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|AXA-Performance im Blick
|
11.12.2025 10:03:31
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades AXA-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AXA-Anteile an diesem Tag 33,67 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AXA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,700 AXA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,24 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 165,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,54 Prozent.
Zuletzt ergab sich für AXA eine Börsenbewertung in Höhe von 81,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu AXA S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu AXA S.A.mehr Analysen
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|39,82
|1,43%
