AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

AXA-Anlage 27.11.2025 10:03:20

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AXA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das AXA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,73 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 506,791 AXA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (38,74 EUR), wäre das Investment nun 19 633,08 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 96,33 Prozent vermehrt.

Am Markt war AXA jüngst 79,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

