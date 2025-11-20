AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Rentables AXA-Investment?
|
20.11.2025 10:04:01
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit AXA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27,08 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 36,928 AXA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 1 395,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 39,59 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von AXA belief sich zuletzt auf 78,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
