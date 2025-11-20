AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentables AXA-Investment? 20.11.2025 10:04:01

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AXA-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit AXA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27,08 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 36,928 AXA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2025 1 395,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 39,59 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von AXA belief sich zuletzt auf 78,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AXA S.A.mehr Nachrichten