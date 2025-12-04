AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

AXA-Investition 04.12.2025 10:03:38

EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AXA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden AXA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,25 EUR wert. Bei einem AXA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,960 AXA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 38,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,25 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von AXA belief sich zuletzt auf 80,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

