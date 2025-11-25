AXA Aktie

25.11.2025 08:53:03

AXA Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Versicherers Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Axa habe Optionalitäten durch das Liquiditäts- und Kapitalmanagement und werde zudem mit einem ungerechtfertigten Frankreich-Abschlag gehandelt./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,21 € 		Abst. Kursziel*:
24,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,83%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

