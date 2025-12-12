AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zum Sektor seit Jahresbeginn unterdurchschnittliche Kursentwicklung des französischen Versicherers biete eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Michael Huttner am Donnerstagabend. Für das Unternehmen sprächen steigende Zuflüsse in der französischen Lebensversicherung und eine günstige Schadenentwicklung, voraussichtlich steigendes Wachstum nach der Übernahme von Prima in Italien. Zudem rechnet er mit einer überraschend starken Trendwende im Geschäft mit Krankenversicherungen./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
47,80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
39,96 €
Abst. Kursziel*:
19,62%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
40,64 €
Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
Analyst Name::
Michael Huttner
KGV*:
Analysen zu AXA S.A.
|07:39
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|AXA Overweight
|Barclays Capital
