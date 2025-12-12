HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zum Sektor seit Jahresbeginn unterdurchschnittliche Kursentwicklung des französischen Versicherers biete eine gute Kaufgelegenheit, schrieb Michael Huttner am Donnerstagabend. Für das Unternehmen sprächen steigende Zuflüsse in der französischen Lebensversicherung und eine günstige Schadenentwicklung, voraussichtlich steigendes Wachstum nach der Übernahme von Prima in Italien. Zudem rechnet er mit einer überraschend starken Trendwende im Geschäft mit Krankenversicherungen./rob/tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.