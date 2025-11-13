EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in AXA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem AXA-Papier statt. Zum Handelsende stand die AXA-Aktie an diesem Tag bei 33,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AXA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,003 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AXA-Papiere wären am 12.11.2025 115,74 EUR wert, da der Schlussstand 38,54 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 15,74 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für AXA eine Börsenbewertung in Höhe von 79,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at