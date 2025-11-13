AXA Aktie

AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

Profitable AXA-Investition? 13.11.2025 10:04:25

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in AXA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem AXA-Papier statt. Zum Handelsende stand die AXA-Aktie an diesem Tag bei 33,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das AXA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,003 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AXA-Papiere wären am 12.11.2025 115,74 EUR wert, da der Schlussstand 38,54 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 15,74 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für AXA eine Börsenbewertung in Höhe von 79,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

11.11.25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.11.25 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 AXA Kaufen DZ BANK
31.10.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 38,64 -0,64% AXA S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

