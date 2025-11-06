AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|Lukratives AXA-Investment?
|
06.11.2025 10:03:50
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das AXA-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AXA-Papier bei 24,74 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 404,204 AXA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2025 15 404,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,11 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 404,20 EUR, was einer positiven Performance von 54,04 Prozent entspricht.
Insgesamt war AXA zuletzt 78,93 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Analysen zu AXA S.A.mehr Analysen
|04.11.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
