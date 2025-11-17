AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
|
17.11.2025 10:20:12
Axa deckt neu auch ganze Autosammlungen ab
Der Versicherer erweitert sein Schadenangebot für die Schweiz auf Fahrzeugkollektionen. Es geht dabei um einen Markt mit einem Gesamtwert von mehreren Milliarden Franken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu AXA S.A.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.10.25
|AXA-Aktie fällt nichtsdestotrotz: AXA steigert die Einnahmen kräftig (dpa-AFX)
|
31.10.25
|ROUNDUP: Axa verdient mehr - Preise von Nichtlebensversicherungen enttäuschen (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa nach Umsatzzahlen auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen (Dow Jones)
|
30.10.25
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.10.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu AXA S.A.mehr Analysen
|11.11.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|38,23
|-1,01%