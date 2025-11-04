AXA Aktie

37,35EUR -0,78EUR -2,05%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 05:57:52

AXA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif kappte am Montagabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen etwas. Er begründete dies mit dem Abschneiden im Bereich Sach- und Unfallversicherungen in den ersten neun Monaten. Die negative Kursreaktion auf die Zahlen hält der Experte allerdings für übertrieben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37,83 € 		Abst. Kursziel*:
18,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.mehr Nachrichten