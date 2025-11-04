AXA Aktie
|37,35EUR
|-0,78EUR
|-2,05%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif kappte am Montagabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen seine Ergebnisschätzungen etwas. Er begründete dies mit dem Abschneiden im Bereich Sach- und Unfallversicherungen in den ersten neun Monaten. Die negative Kursreaktion auf die Zahlen hält der Experte allerdings für übertrieben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
