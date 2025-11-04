AXA Aktie
|37,48EUR
|-0,65EUR
|-1,70%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 45 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Seine Ergebnisprognosen von 2026 bis 2029 sinken aufgrund geringerer Prämien in der Sach- und Unfallversicherung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
44,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,46 €
|
Abst. Kursziel*:
18,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,73%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|AXA-Aktie fällt nichtsdestotrotz: AXA steigert die Einnahmen kräftig (dpa-AFX)
|
31.10.25
|ROUNDUP: Axa verdient mehr - Preise von Nichtlebensversicherungen enttäuschen (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa nach Umsatzzahlen auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen (Dow Jones)
|
30.10.25
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.10.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.25
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AXA S.A.mehr Analysen
|11:44
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|37,49
|-1,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:06
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:05
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:01
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:00
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11:00
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10:53
|Evonik Neutral
|UBS AG
|10:49
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:31
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:28
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:27
|Evonik Hold
|Warburg Research
|10:05
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|09:29
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:24
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|09:02
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|08:35
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Philips Buy
|UBS AG
|08:25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|08:05
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|07:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets