AXA Aktie
|38,03EUR
|-1,61EUR
|-4,06%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Axa von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die limitierte Berichterstattung des Versicherers für das dritte Quartal enthalte keine nennenswerten Überraschungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
37,65 €
|
Abst. Kursziel*:
19,52%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
38,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,33%
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
