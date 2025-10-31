AXA Aktie
|37,83EUR
|-1,81EUR
|-4,57%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Philip Kett verwies am Freitagmorgen darauf, dass sich der Quartalsbericht des Versicherers überwiegend mit dem Umsatzwachstum befasst habe. Insofern zeigte er sich überrascht davon, dass in der nachfolgenden Telefonkonferenz die Solvabilität die Debatte dominiert habe. Besonders wichtig sei, dass für 2027 vorgesehene Änderungen an den europäischen Solvency-II-Leitlinien aus Sicht des Managements das Kapital erhöhen würden./rob/tih7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,11 €
|
Abst. Kursziel*:
12,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,67%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
