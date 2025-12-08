Baker Hughes Aktie

Baker Hughes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

08.12.2025 23:06:53

Baker Hughes Acquisition Puts Chart Industries on BCK Capital's Radar

BCK Capital Management LP bought 20,628 shares of Chart Industries (NYSE:GTLS). The position was valued at $4.13 million as of the end of Q3 2025.BCK Capital Management opened a new position in Chart Industries in the third quarter, making the company its third-largest holding. According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 7, 2025, the fund acquired 20,628 GTLS shares. The purchase brought its reported stake in the industrial machinery company to $4.13 million by quarter-end. This new position accounted for 4.4% of BCK Capital's 13F reportable assets under management at the end of Q3.
Baker Hughes Inc. 42,13 -0,34% Baker Hughes Inc.
Chart Industries Inc 174,70 -0,77% Chart Industries Inc

