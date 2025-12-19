Nokia Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Treffen mit Nokia-Chef Justin Hotard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Hotard habe unter anderem betont, dass der Telekomausrüster mit Blick auf in der Vergangenheit oftmals mangelnde Transparenz in puncto positiver wie negativer Einmaleffekte Besserung verspreche, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,47 €
|
Abst. Kursziel*:
26,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,33%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-