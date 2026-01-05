Nokia Aktie

5,52EUR -0,02EUR -0,29%
Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

05.01.2026 07:46:46

Nokia Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 5,54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ulrich Rathe zieht in einer am Montag vorliegenden Studie Nokia gegenüber Ericsson vor. Seine höheren Gewinnschätzungen für Nokia reflektierten mehr Zuversicht für die optischen und IP-Netzwerk-Geschäfte./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Market-Perform
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5,54 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
5,59 € 		Abst. Kursziel*:
-0,89%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
5,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,40%
Analyst Name::
Ulrich Rathe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

