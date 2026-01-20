BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|'Outperform'
|
20.01.2026 11:49:39
BASF-Aktie gibt dennoch ab: Bernstein wird optimistischer
James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für BASF senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an.
Via XETRA notiert die BASF-Aktie zeitweise 1,07 Prozent tiefer bei 43,60 Euro.
/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: BASF SE
Nachrichten zu BASF
|
19.01.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.01.26
|DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26