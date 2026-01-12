Analyse: UBS AG bewertet BASF-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

UBS AG hat die BASF-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 45 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025 einen Tick unter dem unteren Ende der Zielspanne. Sein Kursziel steigt aber in seinem Ausblick vom Freitag angesichts geringerer Schulden und der gestiegenen Bewertung der Konkurrenz.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Mit einem Wert von 44,92 EUR bewegte sich die BASF-Aktie um 10:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 6,86 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256 787 BASF-Aktien. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.02.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.