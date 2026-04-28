BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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28.04.2026 08:25:42

BASF Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Katie Richards fühlt sich wohl mit ihrer negativen Bewertung des Chemiekonzerns, wie sie am Dienstag schrieb. In einigen Bereichen sollte es zwar antreiben, dass höhere Kosten weiter gegeben werden und das Angebot knapp wird, doch dafür hätten sich Anleger schon in Stellung gebracht. Die zentrale Debatte sei nun, wie lange die Situation so bleibt, denn höhere Preise drohten die Nachfrage zu schwächen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
54,25 € 		Abst. Kursziel*:
-26,27%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
54,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26,63%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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