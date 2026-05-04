BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Nach den überraschend guten Resultaten des ersten Quartals rechnet James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie zumindest kurzfristig mit einer soliden Kursentwicklung. Der Chemiekonzern gehe mit den hohen Erwartungen gut um./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
54,72 €
Abst. Kursziel*:
11,48%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
53,25 €
Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
Analyst Name::
James Hooper
KGV*:
