BASF Aktie

53,31EUR -0,27EUR -0,50%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

04.05.2026 07:20:27

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Nach den überraschend guten Resultaten des ersten Quartals rechnet James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie zumindest kurzfristig mit einer soliden Kursentwicklung. Der Chemiekonzern gehe mit den hohen Erwartungen gut um./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
54,72 € 		Abst. Kursziel*:
11,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

