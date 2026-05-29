BASF Aktie
|51,16EUR
|0,49EUR
|0,97%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
29.05.2026 10:23:52
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor der Ludwigshafener auf der "dbAccess European Champions Conference" sei recht positiv gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,30 €
|
Abst. Kursziel*:
19,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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