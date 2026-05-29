BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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29.05.2026 10:23:52

BASF Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor der Ludwigshafener auf der "dbAccess European Champions Conference" sei recht positiv gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,30 € 		Abst. Kursziel*:
19,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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