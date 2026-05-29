FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor der Ludwigshafener auf der "dbAccess European Champions Conference" sei recht positiv gewesen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET



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