BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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30.04.2026 08:44:37

BASF Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Der Chemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Katie Richards am Donnerstagmorgen. Nach dem deutlichen Kursanstieg in diesem Jahr sei es aber wohl wichtiger, wie sich das Management zum zweiten Quartal und dem Rest des Jahres äußere. Aussagen dazu seien in der bisherigen Mitteilung dürftig./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
54,10 € 		Abst. Kursziel*:
-26,06%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
54,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26,65%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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