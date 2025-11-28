Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
28.11.2025 01:07:15
Bayern Munich's perfect start makes football history
Bayern Munich have made history by winning 16 straight games to start the season. How have the team got this good under the leadership of Vincent Kompany?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|SIX-Handel: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Curatis AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|12,20
|-3,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.