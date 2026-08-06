Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
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06.08.2026 12:36:44
Becton, Dickinson And Company Bottom Line Falls In Q3
(RTTNews) - Becton, Dickinson and Company (BDX) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $377 million, or $1.37 per share. This compares with $574 million, or $2.00 per share, last year.
Excluding items, Becton, Dickinson and Company reported adjusted earnings of $3.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $4.983 billion from $4.726 billion last year.
Becton, Dickinson and Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $377 Mln. vs. $574 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $2.00 last year. -Revenue: $4.983 Bln vs. $4.726 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.62 To $ 12.72
Non-GAAP Values are from continuing operations
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