UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Umfangreiche Aktienkäufe
|
15.08.2025 11:45:00
Berkshire Hathaway kauft Aktien: UnitedHealth-Aktie springt hoch
Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien der UnitedHealth-Group. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Aktien ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.
Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Quartal hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren.
Wie ebenfalls bekannt wurde, verkaufte Berkshire seine Beteiligung an der Telekom-Tochter T-Mobile US. Die Aktien des US-Mobilfunkers zeigen sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 249,67 US-Dollar ohne große Ausschläge.
/mis/jkr/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
14.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
13.08.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.08.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
13.08.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.25
|Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.08.25
|Starker Wochentag in New York: Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.08.25
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|212,50
|-0,56%
|UnitedHealth Inc.
|261,65
|12,37%