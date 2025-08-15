UnitedHealth Aktie

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

Umfangreiche Aktienkäufe 15.08.2025 11:45:00

Berkshire Hathaway kauft Aktien: UnitedHealth-Aktie springt hoch

Berkshire Hathaway kauft Aktien: UnitedHealth-Aktie springt hoch

Die Bekanntgabe umfangreicher Käufe von Aktien der UnitedHealth Group durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat die Papiere des US-Krankenversicherers am Freitag angetrieben.

Im vorbörslichen NYSE-Handel zeihen die Aktien zeitweise um 12,58 Prozent auf 305,65 US-Dollar an.

Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erwarb die Gesellschaft von Investorenlegende Buffett im zweiten Quartal fünf Millionen Aktien der UnitedHealth-Group. Bei mehr als 900 Millionen ausstehenden Aktien ist das zwar eine geringe Beteiligung. Gleichwohl werden Investments von Berkshire Hathaway wegen der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der Gesellschaft von Anlegern genau verfolgt.

Die Aktien des US-Versicherers standen im zweiten Quartal deutlich unter Druck, nachdem dessen Geschäfte sich schlechter entwickelt hatten als gemeinhin erwartet. Alleine im zweiten Quartal hatten die Papiere rund 40 Prozent an Wert verloren.

Wie ebenfalls bekannt wurde, verkaufte Berkshire seine Beteiligung an der Telekom-Tochter T-Mobile US. Die Aktien des US-Mobilfunkers zeigen sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel mit einem Minus von 0,26 Prozent auf 249,67 US-Dollar ohne große Ausschläge.

/mis/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Aktien in diesem Artikel

T-Mobile US 212,50 -0,56% T-Mobile US
UnitedHealth Inc. 261,65 12,37% UnitedHealth Inc.

