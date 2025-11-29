Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
29.11.2025 07:27:51
Bernie Sanders Slams Starbucks Again, Says CEO Earns $96 Million In Four Months While 12,000 Union Workers Still Wait For Contract
This article Bernie Sanders Slams Starbucks Again, Says CEO Earns $96 Million In Four Months While 12,000 Union Workers Still Wait For Contract originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25