NASDAQ Composite Index-Wert Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Starbucks gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Starbucks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Starbucks-Papier an diesem Tag 99,23 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,008 Starbucks-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 86,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,89 Prozent verringert.

Starbucks wurde am Markt mit 99,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at