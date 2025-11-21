Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Performance
|
21.11.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 98,32 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 10,171 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 840,32 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 20.11.2025 auf 82,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,97 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Starbucks eine Marktkapitalisierung von 94,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Brendan Howard / Shutterstock.com
