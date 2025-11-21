Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Starbucks-Performance 21.11.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Starbucks-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 98,32 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 10,171 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 840,32 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 20.11.2025 auf 82,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,97 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Starbucks eine Marktkapitalisierung von 94,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brendan Howard / Shutterstock.com

Nachrichten zu Starbucks Corp.mehr Nachrichten