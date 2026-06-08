Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Rating im Fokus
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08.06.2026 16:13:47
Bernstein Research: Infineon-Aktie erhält Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Infineon konnte um 15:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 78,43 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 5,65 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 3 051 962 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 109,5 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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