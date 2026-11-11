Infineon Aktie
|52,61EUR
|2,88EUR
|5,78%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
52,06 €
|
Abst. Kursziel*:
5,65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
52,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,54%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.26
|Infineon-Aktie weit im Plus: Rückenwind vom KI-Rechenzentren-Boom erwartet (Dow Jones)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu Infineon AG
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07:25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|52,63
|5,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.