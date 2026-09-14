Infineon Aktie

56,50EUR -1,73EUR -2,97%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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14.09.2026 07:45:32

Infineon Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. 2027 verspreche starke Umsätze, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach eingehender Analyse des Geschäfts mit Halbleitern für KI-Rechenzentren. Ab 2028 müsse der Markt die bis dahin geschaffenen Kapazitäten aber wohl zunächst einmal verdauen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 19:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
56,72 € 		Abst. Kursziel*:
12,83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
56,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 56,63 -2,75% Infineon AG

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08:02 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:47 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:46 STMicroelectronics Buy UBS AG
07:45 Infineon Neutral UBS AG
07:45 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07:34 RATIONAL Buy UBS AG
07:34 RWE Buy UBS AG
07:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
11.09.26 Oracle Buy UBS AG
11.09.26 Bechtle Buy UBS AG
11.09.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Fraport Hold Warburg Research
11.09.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
11.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
11.09.26 STRABAG kaufen Erste Group Bank
11.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley
11.09.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 GEA Overweight Barclays Capital
11.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
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