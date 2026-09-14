Infineon Aktie
|56,50EUR
|-1,73EUR
|-2,97%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. 2027 verspreche starke Umsätze, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag nach eingehender Analyse des Geschäfts mit Halbleitern für KI-Rechenzentren. Ab 2028 müsse der Markt die bis dahin geschaffenen Kapazitäten aber wohl zunächst einmal verdauen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 19:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56,72 €
|
Abst. Kursziel*:
12,83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
56,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
11.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
11.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|56,63
|-2,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets