Infineon Aktie
|44,04EUR
|-4,52EUR
|-9,30%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Das Wachstum im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und eine branchenzyklische Erholung trieben die Gewinne an, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Dienstag. Zentraler Wachstumsmotor blieben KI-Rechenzentren./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
43,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
44,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
17:00
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|17:07
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17:07
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17:07
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|44,01
|-9,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:08
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Tesla Neutral
|UBS AG
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15:00
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets