Infineon Aktie
|57,72EUR
|1,81EUR
|3,24%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Nach einem Treffen mit dem Chef der Automotive-Sparte der Münchner sei er noch etwas optimistischer hinsichtlich der Chancen von Halbleitern für die Autoindustrie im Jahr 2027 geworden, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag./rob/ag/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56,65 €
|
Abst. Kursziel*:
12,97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
57,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
10:23
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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18.09.26
|Infineon-Aktie zieht nach Hochstufung an – Oddo BHF wird optimistischer (dpa-AFX)
|
18.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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|07.09.26
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|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|Bernstein Research
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|Infineon Buy
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|07.09.26
|Infineon Buy
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|DZ BANK
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|57,74
|3,27%
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|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
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|DZ BANK
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
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|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
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|18.09.26
|GSK Hold
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|18.09.26
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|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
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|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG