Infineon Aktie
|56,29EUR
|-0,79EUR
|-1,38%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56,33 €
|
Abst. Kursziel*:
13,62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
56,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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|08.09.26
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|09.09.26
|Infineon Buy
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|08.09.26
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|21.09.26
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|56,30
|-1,37%
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|11:54
|Microsoft Buy
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|Erste Group Bank buy
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|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
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|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:37
|JCDecaux Overweight
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|Sartorius Stedim Biotech Overweight
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|07:32
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|Evonik Underweight
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|Bernstein Research
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|Microsoft Outperform
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|National Grid Outperform
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