Infineon Aktie
|51,31EUR
|1,67EUR
|3,35%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals und der Ausblick auf das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres entsprächen den Erwartungen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagmorgen. Er geht am Berichtstag davon aus, dass die Aktien mit der Branche mitschwimmen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
51,39 €
|
Abst. Kursziel*:
24,54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
51,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,73%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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|04.11.26
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|02.11.26
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|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
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|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
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|UBS AG
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|Infineon Neutral
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|06.08.26
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|51,43
|3,60%
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|11:26
|Vodafone Group Buy
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|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:12
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|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
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|10:55
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|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
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|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
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|Deutsche Bank AG
|09:31
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|09:22
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|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Infineon Overweight
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|09:06
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|08:53
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|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
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|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|E.ON Outperform
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|GEA Buy
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|07:50
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|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
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