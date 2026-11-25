Infineon Aktie
|43,26EUR
|-1,51EUR
|-3,37%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Eurokurs habe sich stärker als vom Halbleiterkonzern erwartet abgeschwächt, was dessen Umsätze im ersten Geschäftsquartal sowie im Geschäftsjahr 2026/27 um 180 beziehungsweise 720 Millionen Euro steigern sollte, schrieb Janardan Menon am Dienstag in seinem Ausblick. Das Jahresergebnis je Aktie (EPS) würde dadurch um mehr als sieben Prozent steigen. Auch vor diesem Hintergrund erschienen die Ziele für 2026/27 konservativ und könnten steigen, was dem Aktienkurs helfen sollte./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,76 €
|
Abst. Kursziel*:
65,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,08%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
24.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.11.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.11.26
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
24.11.26
|Anthropic, Nvidia, Infineon, Siemens Energy, Siemens, BASF - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|42,57
|-4,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.