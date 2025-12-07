Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
07.12.2025 21:11:00
Better Artificial Intelligence Stock: Palantir Technologies vs. Nvidia
The stock market hasn't been the same since OpenAI unleashed ChatGPT to the public three years ago. As of Dec. 4, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) market index has posted a 75% total return since then. The tech-heavy Nasdaq-100 index gained a dividend-adjusted 118% over the same period.But the kings of artificial intelligence (AI) are soaring far above these not-so-pedestrian returns. AI chip champion Nvidia (NASDAQ: NVDA) is up more than tenfold and AI platform master Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) more than doubled Nvidia's stellar gains:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
01.12.25
|KI-Aktie unter Druck: November-Abverkauf bei der Palantir-Aktie (finanzen.at)
|
01.12.25
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.11.25
|Palantir-Aktie in Grün - trotz kräftiger Insiderverkäufe (finanzen.at)
|
20.11.25
|Palantir-Aktie setzt Konsolidierung trotz Australien-News fort (finanzen.at)
|
20.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|NHS-Schulungsprogramme geplant - Palantir-Aktie nach Rally schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|156,24
|2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.