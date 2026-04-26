NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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26.04.2026 03:00:00

Better Buy: Broadcom vs. Nvidia Stock

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are two of the premier artificial intelligence (AI) stocks. Each of them is growing rapidly and making a ton of money thanks to massive spending on AI infrastructure.Each of them has its strengths, but which one is the better pick between the two? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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