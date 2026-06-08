NVIDIA Aktie
|180,30EUR
|1,40EUR
|0,78%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Chipkonzerne sowie die Wertschöpfungskette rund um Künstliche Intelligenz unter die Lupe. Nvidias neue Plattform "Vera Rubin" dürfte zwar kostspieliger als seine Vorgänger ausfallen. Allerdings könnte der US-Konzern die Kosten an seine Kunden weitergeben./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 315,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 207,32
|
Abst. Kursziel*:
51,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 206,90
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,25%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:03
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
16:03
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Handelsende tiefrot (finanzen.at)
|
05.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|180,62
|0,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:24
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15:23
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|12:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:33
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:29
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Inditex Buy
|UBS AG
|12:05
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|12:03
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08:49
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07:21
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|05.06.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets