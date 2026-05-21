ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri rechnet laut seinem Kommentar vom Donnerstag damit, dass sich der Aktienkurs dank der Entfaltung des Themas Künstliche Intelligenz weiter hocharbeitet. Für 2027 und 2028 geht er jetzt von einer noch etwas besseren Gewinnentwicklung aus./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.