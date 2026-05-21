NVIDIA Aktie

193,10EUR 1,36EUR 0,71%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.05.2026 13:55:43

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri rechnet laut seinem Kommentar vom Donnerstag damit, dass sich der Aktienkurs dank der Entfaltung des Themas Künstliche Intelligenz weiter hocharbeitet. Für 2027 und 2028 geht er jetzt von einer noch etwas besseren Gewinnentwicklung aus./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 223,47 		Abst. Kursziel*:
25,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 222,03 		Abst. Kursziel aktuell:
26,11%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten