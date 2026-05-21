NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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21.05.2026 17:17:37

NVIDIA Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Nvidia von 255 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Nachfrage nach Prozessoren für KI-Anwendungen steige sehr stark und dürfte künftig auf einer breiteren Basis stehen, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns. Der Ausblick deute auf eine weitere Beschleunigung des profitablen Wachstums hin./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 220,01 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 219,44 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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