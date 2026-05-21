NVIDIA Aktie

191,98EUR 0,24EUR 0,13%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

21.05.2026 13:03:01

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPU) bleibe stark, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Aber auch die Chancen im Geschäft mit Hauptprozessoren (CPU) seien enorm./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 223,47 		Abst. Kursziel*:
20,82%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 223,47 		Abst. Kursziel aktuell:
20,82%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

