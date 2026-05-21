NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPU) bleibe stark, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Aber auch die Chancen im Geschäft mit Hauptprozessoren (CPU) seien enorm./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 223,47
Abst. Kursziel*:
20,82%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 223,47
Abst. Kursziel aktuell:
20,82%
Analyst Name::
Srini Pajjuri
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13:03
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|07:57
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
