NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 315 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dien Wang erwähnte den Chiphersteller am Freitag in seiner Branchenanalyse zum Thema "Humanoide Roboter". Wie zuvor schon festgestellt, sei es immer noch zu früh, um die endgültigen Gewinner dieses Megatrends zu identifizieren. Er sieht auch Chancen für verzögert einsteigende Unternehmen, da es für die Pioniere bislang noch keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gebe. Firmen wie Nvidia oder Qualcomm könnten eine Vorreiterrolle einnehmen bei der Entwicklung von Prozessoren - also den "Gehirnen solcher Roboter"./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
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Unternehmen:
NVIDIA Corp.
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 315,00
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 192,53
|
Abst. Kursziel*:
63,61%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
$ 192,53
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Abst. Kursziel aktuell:
63,61%
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Analyst Name::
Dien Wang
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KGV*:
-
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