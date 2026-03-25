Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.03.2026 13:10:00
Better Industrial Stock: Tesla vs. Rocket Lab
The industrial sector is full of boring businesses, but it's actually an exciting time to be an investor here. New, potentially massive opportunities are emerging in space and robotics as technological advancements push the world into new frontiers.Tesla (NASDAQ: TSLA) has long been a beacon of industrial innovation. After helping make electric vehicles cool, Tesla has pivoted to aggressively pursuing a future in humanoid robotics and autonomous vehicles. Meanwhile, Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has become a rising star in a space economy that could soar over the coming years.But which is the superior industrial stock to buy and hold at this point? Here is what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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