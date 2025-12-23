Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
23.12.2025 23:03:15
Billionaire Investor Bets Bigger On Amazon As Cloud, AI Soar
This article Billionaire Investor Bets Bigger On Amazon As Cloud, AI Soar originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.12.25